Польша и страны Балтии согласовали общий проект обороны восточной границы

На полигоне Руднинкай в Литве прошла презентация проекта обороны восточной границы Евросоюза, который укрепит границу с Россией и Беларусью общей протяженностью 2,3 тыс. км.

На полигоне Руднинкай в Литве прошла презентация проекта обороны восточной границы Евросоюза, который укрепит границу с Россией и Беларусью общей протяженностью 2,3 тыс. км.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"Четыре страны (Польша, Литва, Латвия и Эстония - ред.) совместно согласовали Инициативу по восточной границе. Целью данного проекта является укрепление границы Европейского союза с Россией и Беларусью на глубину 20-40 километров путем создания современных оборонительных заграждений и систем", - говорится в сообщении.

"Проект основывается на существующих национальных инициативах - "Балтийская линия обороны" и "Восточный щит" Польши, обеспечивая эффективное использование ресурсов и избегая дублирования мер. Он связывает, синхронизирует и демонстрирует совместные действия государств по защите своих границ", - пояснили в ведомстве.

Сообщается, что проект, завершение реализации которого намечено на 2028 год, "включает в себя передовые технологии, в том числе системы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, другие решения в области военной инженерии, а также расширенные возможности разведки".