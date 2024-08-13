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Польша и США подписали контракт на 96 ударных вертолетов Apache

Польша и США подписали контракт на 96 ударных вертолетов Apache Правительства Польши и США подписали контракт на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E.
Другие страны
13 августа 2024 г. 19:00
Польша и США подписали контракт на 96 ударных вертолетов Apache

Правительства Польши и США подписали контракт на поставку 96 ударных вертолетов Apache AH-64E.

Как передает Report, информация размещена на странице Минобороны Польши в соцсети "Х".

"Заместитель премьер-министра, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подписал контракт на поставку 96 ударных вертолетов AH-64E Apache для польской армии. Контракт с правительством США также включает в себя предоставление пакета услуг по логистике и обучению, поставку боеприпасов и запасных частей", - говорится в информации.

Подписавший контракт от польской стороны Косиняк-Камыш заявил, что Варшава начнет получать эти вертолеты в 2028 году. Стоимость контракта составит 10 млрд долларов.

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