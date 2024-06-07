Польша и союзники подняли самолеты из-за воздушного удара по Украине

Польша вместе со странами-сюзниками подняла в воздух военные самолеты этой ночью из-за российской комбинированной воздушной атаки по территории Украины.

Польша вместе со странами-сюзниками подняла в воздух военные самолеты этой ночью из-за российской комбинированной воздушной атаки по территории Украины.

Как передает Report , об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

В заявлении польских военных отмечается, что их авиация начала работать в воздушном пространстве Польши, и предупредили, что это "может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны".

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов крылатыми ракетами, беспилотными летательными комплексами SHAHED и баллистическими ракетами по объектам, расположенным, в том числе на западной территории Украины", - говорится в объявлении.

Также польские военные напомнили, что перед этим активность российской авиации во время ударов по западным областям Украины была зафиксирована в ночь на 1 июня.

"Начаты все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши, а Оперативное командование RSZ постоянно следит за ситуацией", - добавили в Оперативном командовании польских ВС.