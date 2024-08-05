Польша и Норвегия начали обучение солдат ВСУ на танках Leopard

Польские и норвежские инструкторы начали обучение очередной партии украинских военных на танках Leopard.

Польские и норвежские инструкторы начали обучение очередной партии украинских военных на танках Leopard.

Как передает Report, об этом сообщает издание Kresy.

"Основным боевым танком армий НАТО является Leopard 2A4. Военные инструкторы Норвегии и Польши стремятся предоставить очередным украинским курсантам возможность стать более самостоятельными во время обучения. Обучение является частью миссии военной помощи ЕС Украине...", - говорится в сообщении.

Иностранные инструкторы хотят дать украинцам возможность стать более самостоятельными в обучении, что потом они обучать других украинцев работе на основном боевом танке.

"Союзники по НАТО продолжают наращивать свою поддержку, взяв на себя обязательства на саммите в Вашингтоне предоставить Украине минимальную военную помощь в размере 40 млрд евро в течение следующего года", - пишет издание.