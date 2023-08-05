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Польша и Литва скоординировали действия относительно угрозы со стороны Минска

Польша и Литва скоординировали действия относительно угрозы со стороны Минска Министры внутренних дел Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз со стороны Беларуси, которые могут возникнуть в связи с передислокацией "вагнеровцев".
Другие страны
5 августа 2023 г. 07:23
Польша и Литва скоординировали действия относительно угрозы со стороны Минска

Министры внутренних дел Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз со стороны Беларуси, которые могут возникнуть в связи с передислокацией "вагнеровцев".

Как передает Report, об этом сообщило Литовское национальное радиотелевидение (LRT).

Главы МВД обсудили текущую ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Польшей, Литвой и другими странами Балтии. Была согласована реакция на текущие и возможные будущие провокации и угрозы со стороны Беларуси.

"Обе стороны подчеркнули эффективное и крепкое польско-литовское сотрудничество в сфере безопасности", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Литвы.

Также стороны обсудили механизм, который будет применен в случае необходимости закрытия всех пунктов пересечения границы с Беларусью.

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Версия на азербайджанском языке Polşa və Litva Belarusdan gələn təhlükə ilə bağlı birgə cavab tədbirləri barədə razılığa gəlib

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