Польша и Литва скоординировали действия относительно угрозы со стороны Минска

Министры внутренних дел Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз со стороны Беларуси, которые могут возникнуть в связи с передислокацией "вагнеровцев".

Министры внутренних дел Литвы и Польши согласовали совместные действия относительно возможных провокаций и угроз со стороны Беларуси, которые могут возникнуть в связи с передислокацией "вагнеровцев".

Как передает Report , об этом сообщило Литовское национальное радиотелевидение (LRT).

Главы МВД обсудили текущую ситуацию с безопасностью на границе с Беларусью и принципы постоянного сотрудничества между Польшей, Литвой и другими странами Балтии. Была согласована реакция на текущие и возможные будущие провокации и угрозы со стороны Беларуси.

"Обе стороны подчеркнули эффективное и крепкое польско-литовское сотрудничество в сфере безопасности", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Литвы.

Также стороны обсудили механизм, который будет применен в случае необходимости закрытия всех пунктов пересечения границы с Беларусью.