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Польша и Чехия будут контролировать небо Словакии

Польша и Чехия будут контролировать небо Словакии Польша и Чехия будут контролировать воздушное пространство Словакии.
Другие страны
28 августа 2022 г. 05:47
Польша и Чехия будут контролировать небо Словакии

Польша и Чехия будут контролировать воздушное пространство Словакии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно договору, подписанному Словакией с двумя государствами, словацкое воздушное пространство будет закрыто после вывода из эксплуатации истребителей МиГ-29.

Братислава выведет из эксплуатации МиГ-29 советского производства и передаст их Украине. Соглашение вступает в силу с сентября.

Вместо МиГ-29 в Словакию будут доставлены 14 новых истребителей F-16 американского производства. Контракт на поставку F-16 был подписан в 2018 году.

Ранее Словакия заявила о готовности отправить на Украину 11 истребителей МиГ-29.

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