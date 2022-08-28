Польша и Чехия будут контролировать небо Словакии

Польша и Чехия будут контролировать воздушное пространство Словакии.

Польша и Чехия будут контролировать воздушное пространство Словакии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Согласно договору, подписанному Словакией с двумя государствами, словацкое воздушное пространство будет закрыто после вывода из эксплуатации истребителей МиГ-29.

Братислава выведет из эксплуатации МиГ-29 советского производства и передаст их Украине. Соглашение вступает в силу с сентября.

Вместо МиГ-29 в Словакию будут доставлены 14 новых истребителей F-16 американского производства. Контракт на поставку F-16 был подписан в 2018 году.

Ранее Словакия заявила о готовности отправить на Украину 11 истребителей МиГ-29.