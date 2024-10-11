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Польша готовит ответные меры на продление ФРГ контроля в Шенгенской зоне

Польша готовит ответные меры на продление ФРГ контроля в Шенгенской зоне Польша протестует против решения властей ФРГ продлить контроль на германско-польской границе, в Варшаве готовят ответные меры.
Другие страны
11 октября 2024 г. 02:49
Польша готовит ответные меры на продление ФРГ контроля в Шенгенской зоне

Польша протестует против решения властей ФРГ продлить контроль на германско-польской границе, в Варшаве готовят ответные меры.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала TVP Info заявил журналистам глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Введение погранконтроля Германией со всеми ее соседями подрывает преимущества Шенгенской зоны. Мы не одобряем это решение. Мы все еще обдумываем, как на это отреагировать", - отметил глава польской дипломатии на брифинге.

Сикорский не исключил, что премьер-министр республики Дональд Туск может огласить ответные меры польской стороны 12 октября.

Напомним, что 9 сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции, так как Германия "не справляется с приемом мигрантов". Причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности.

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Версия на азербайджанском языке Polşa ilə Almaniya arasında vəziyyət gərginləşib

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