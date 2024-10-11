Польша готовит ответные меры на продление ФРГ контроля в Шенгенской зоне

Польша протестует против решения властей ФРГ продлить контроль на германско-польской границе, в Варшаве готовят ответные меры.
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"Введение погранконтроля Германией со всеми ее соседями подрывает преимущества Шенгенской зоны. Мы не одобряем это решение. Мы все еще обдумываем, как на это отреагировать", - отметил глава польской дипломатии на брифинге.
Сикорский не исключил, что премьер-министр республики Дональд Туск может огласить ответные меры польской стороны 12 октября.
Напомним, что 9 сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах страны в целях сокращения нелегальной миграции, так как Германия "не справляется с приемом мигрантов". Причины подобного шага также заключаются в защите внутренней безопасности от угроз, исходящих от исламистского терроризма и трансграничной преступности.