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Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения

Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение.
Другие страны
20 февраля 2022 г. 07:16
Польша готова поставить Украине дополнительные объемы вооружения

Польша готова поставить Украине дополнительное оборонительное вооружение.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы готовы передать дополнительные объемы оборонительного вооружения, которое должно служить для обороны территорий, городов перед агрессией российских войск", - сказал Моравецкий.

При этом польский премьер напомнил, что Польша всегда выступала за военно-техническую помощь Украине. "Я говорил об этом в Брюсселе несколько дней назад, чтобы помощь была как можно более эффективной. Несколько наших западных партнеров несколько недель назад вели себя амбивалентно. Не до конца было ясно, какова их позиция. Сегодня могу сказать, что все в ЕС, даже те, кто дальше на Запад от Москвы, понимают опасность, которая нависла над Европой, понимают эти черные тучи, которые могут быть опасны не только для Украины, но и означать что-то очень нехорошее для ЕС", - сказал Моравецкий.

Ранее Польша начала поставлять Украине минометы, ПЗРК, беспилотники, боеприпасы.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın Baş naziri: "Ukraynaya əlavə silah-sursat tədarük etməyə hazırıq"

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