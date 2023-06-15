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Польша достроила электронный барьер на границе с Беларусью

Польша достроила электронный барьер на границе с Беларусью Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью. Он должен усилить защиту вместе с физическим забором.
Другие страны
15 июня 2023 г. 23:31
Польша достроила электронный барьер на границе с Беларусью

Польша завершила возведение электронного барьера на границе с Беларусью. Он должен усилить защиту вместе с физическим забором.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает пресс-служба Пограничной службы Польши.

В ведомстве отметили, что теперь электронный барьер функционирует по всей длине границы Польши с Беларусью (206 километров). При этом уже год там стоит и физический забор.

"Оба барьера, физические и электронные, являются важным элементом в системе защиты границы Республики Польша вместе с важнейшим элементом - пограничниками", - добавляют в службе.

Барьер оборудовали при помощи 3 тысяч камер дневного и ночного видения, тепловизоров и кабелей обнаружения.

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