Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью

Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Это значительно повлияет на грузоперевозки различных товаров, в том числе китайских.
Как передает
По его словам, в случае, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.
"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу, чтобы добиться полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.
Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения.
"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не делал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.