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Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью

Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Это значительно повлияет на грузоперевозки различных товаров, в том числе китайских.
Другие страны
9 августа 2023 г. 19:19
Польша допускает закрытие железнодорожного сообщения с Беларусью

Польша может закрыть железнодорожное сообщение с Беларусью. Это значительно повлияет на грузоперевозки различных товаров, в том числе китайских.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик.

По его словам, в случае, если Беларусь позволит себе "слишком много", то Польша и Литва одновременно закроют границы с РБ.

"И я надеюсь, что Латвия также присоединится, поскольку литовцы должны разговаривать с латвийцами по этому поводу, чтобы добиться полной изоляции Беларуси", - добавил Вонсик.

Чиновник отметил, что сейчас также обсуждается закрытие железнодорожного сообщения.

"Мы понимаем, что значительная часть торговли, в том числе польской, идет по этому пути, и китайская тоже. Я думаю, что китайцы должны будут послать правильный сигнал Лукашенко, чтобы он не делал действий, от которых они пострадают", - подчеркнул замглавы польского МВД.

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Версия на английском языке Poland considers closing railway connection with Belarus

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