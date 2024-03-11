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Польша будет просить США об увеличении численности американских солдат на своей территории

Польша будет просить США об увеличении численности американских солдат на своей территории Польша планирует добиться от США увеличения численности американских военных на своей территории.
Другие страны
11 марта 2024 г. 20:11
Польша будет просить США об увеличении численности американских солдат на своей территории

Польша планирует добиться от США увеличения численности американских военных на своей территории.

Как передает Report на радиостанцию Rmf24, о планах польского руководства стало известно после заседания Совета национальной безопасности страны, сообщает .

Заседание Совета национальной безопасности было созвано перед совместным визитом президента Анджея Дуды и премьер-министра Дональда Туска в США, которое запланировано на 12 марта.

По информации радиостанции, во время закрытой для прессы части заседания Дуда заявил, что "Польша хочет от американцев трех вещей: больше американских солдат у нас, больше военной техники для украинской армии и гарантии того, что предвыборные заявления Дональда Трампа, подрывающие смысл НАТО, являются лишь пустыми словами".

Взамен Польша может выйти с инициативой о выделении странами альянса 3% ВВП на нужды обороны (а не 2%, как сейчас). Кроме того, Польша может дать гарантии финансирования многомиллиардной сделки по строительству американской атомной электростанции на территории страны, а также заверить власти США в продолжении крупных закупок американского оружия.

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