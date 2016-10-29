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    Поломка двигателя стала причиной возгорания самолета в аэропорту Чикаго

    Во время разгона самолета в работе двигателя была зафиксирована неисправность

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Серьезная поломка двигателя стала причиной возгорания крыла самолета Boeing 767 авиакомпании American Airlines в пятницу в международном аэропорту О'Хара в Чикаго (штат Иллинойс).

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

    Согласно сведениям его источника, во время разгона самолета была зафиксирована неисправность в работе двигателя. В результате детали внутри корпуса мотора разлетелись подобно шрапнели.

    Как признала ранее American Airlines, рейс 383 в Майами, который должен был выполнить Boeing 767, "был прерван на этапе взлета ввиду механической неисправности, касающейся двигателя". 161 пассажир и девять членов экипажа были высажены на взлетно-посадочную полосу и доставлены в терминал автобусами.

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