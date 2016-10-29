Поломка двигателя стала причиной возгорания самолета в аэропорту Чикаго

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Серьезная поломка двигателя стала причиной возгорания крыла самолета Boeing 767 авиакомпании American Airlines в пятницу в международном аэропорту О'Хара в Чикаго (штат Иллинойс).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Согласно сведениям его источника, во время разгона самолета была зафиксирована неисправность в работе двигателя. В результате детали внутри корпуса мотора разлетелись подобно шрапнели.

Как признала ранее American Airlines, рейс 383 в Майами, который должен был выполнить Boeing 767, "был прерван на этапе взлета ввиду механической неисправности, касающейся двигателя". 161 пассажир и девять членов экипажа были высажены на взлетно-посадочную полосу и доставлены в терминал автобусами.