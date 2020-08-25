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Полностью обесточивший Сирию взрыв попал на видео

Полностью обесточивший Сирию взрыв попал на видео Взрыв, полностью обесточивший Сирию 24 августа, показали на видео
Другие страны
25 августа 2020 г. 05:21
Полностью обесточивший Сирию взрыв попал на видео

Взрыв, полностью обесточивший Сирию 24 августа, показали на видео.

Как передает Report, запись опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

На кадрах видны последствия взрыва, клубы дыма и пламя. Уточняется, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Али Ганим заявил, что взрыв, прогремевший в понедельник, 24 августа, в сирийской провинции Дамаск, произошел в результате теракта.

ЧП случилось на газопроводе между районами Адра и Думейр. О жертвах или пострадавших не сообщается. В результате взрыва из строя вышли три электростанции, после чего во всей Сирии отключилось электричество. Во вторник специалисты продолжили устранять последствия теракта.

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