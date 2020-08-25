Полностью обесточивший Сирию взрыв попал на видео

Взрыв, полностью обесточивший Сирию 24 августа, показали на видео

Взрыв, полностью обесточивший Сирию 24 августа, показали на видео.

Как передает Report, запись опубликовал Telegram-канал "Военный обозреватель".

На кадрах видны последствия взрыва, клубы дыма и пламя. Уточняется, что в настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее министр нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Али Ганим заявил, что взрыв, прогремевший в понедельник, 24 августа, в сирийской провинции Дамаск, произошел в результате теракта.

ЧП случилось на газопроводе между районами Адра и Думейр. О жертвах или пострадавших не сообщается. В результате взрыва из строя вышли три электростанции, после чего во всей Сирии отключилось электричество. Во вторник специалисты продолжили устранять последствия теракта.