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Полномочные представители РФ и США обсудят борьбу с терроризмом

​Полномочные представители РФ и США обсудят борьбу с терроризмом

Очередной раунд консультаций между Россией и США по антитеррору состоится в понедельник в Вене.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в консультациях примут участие заместитель министра иностранных дел РФ по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов и первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан, а также представители заинтересованных ведомств обеих стран.

По словам замглавы МИД РФ Олега Сыромолотова, повестка дня встречи довольно обширна и включает в себя такие темы, как перемещение по миру иностранных террористов-боевиков, деятельность террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в Афганистане, ситуация в Сахаро-Сахельской зоне, вопросы финансирования терроризма.

Но главное, что предстоит обсудить участникам встречи - это создание единого механизма листирования террористов и террористических организаций в ООН, считает Сыромолотов.

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