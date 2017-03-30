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    Полномочия де Мистуры на посту спецпосланника ООН продлены еще на 6 месяцев

    Мистура должен будет отчитаться об итогах Женевы-5 перед Советом Безопасности ООН

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Полномочия Стаффана де Мистуры на посту спецпосланника ООН продлены ещё на шесть месяцев.

    Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости несколько источников.

    "Ему продлили контракт еще на шесть месяцев", - сказал источник, близкий к офису де Мистуры.

    Источник в одной из делегаций на переговорах подтвердил агентству эту информацию.

    "Да это так", - сказал ещё один собеседник РИА Новости, источник в дипломатических кругах.

    Собеседник агентства добавил, что де Мистура должен будет отчитаться об итогах "Женевы-5" перед Советом Безопасности ООН, поэтому его полномочия были продлены. 

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