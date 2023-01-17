Политолог: Войска РФ готовили окружение украинской армии и теперь сами могут попасть в него

С учетом поставок дополнительной военной техники можно ожидать контрнаступления ВСУ во второй половине марта.

С учетом поставок дополнительной военной техники можно ожидать контрнаступления ВСУ во второй половине марта.

Об этом Report заявил украинский политолог Юрий Райхель.

Комментируя ситуацию вокруг украинских городов Соледара и Бахмута, где продолжаются ожесточенные бои, политолог отметил, что в настоящее время все внимание в Украине и РФ приковано прежде всего к Соледару.

"Этот город находится на расстоянии примерно в 16-20 км от Бахмута. Когда российское командование поняло всю бесперспективность наступления на Бахмут, оно попыталось обойти город с юга, это у них не получилось, и теперь они пытаются окружить Бахмут с севера, через Соледар. В том направлении сосредоточены большие силы противника, в частности ЧВК "Вагнер", а также оставшиеся десантные подразделения российской армии", - заявил политолог.

По его словам, в результате напряженных боев за Соледар, украинские войска отошли западнее – на более удобную позицию для обороны: "Это более высокий берез реки, а также там есть железная дорога".

Политолог отметил, что бои за Соледар имеют непосредственное отношение к ситуации вокруг Бахмута: "С военно-стратегической точки зрения, по представлению российского военного руководства, захват Бахмута открывал дорогу на Краматорск и на дальнейшее продвижение к западу Донецкой области. Ведь перед ними стоит задача выйти на административные границы Донецкой области, что у них не получается. Они пытались сделать это черед Авдеевку, не получилось, и теперь последний аккорд – пытаются взять в оперативное окружение украинские войска в связке Бахмут-Соледар, чтобы как-то решить эту стратегическую задачу. А она не решаема в полной мере, потому что на западе от Бахмута и Соледара находятся сильно укрепленные украинские позиции.

И есть пропагандистская задача, с точки зрения российского руководства не менее важная, чем военно-стратегическая. После потерь у Макеевки, российская сторона потеряла почти 30 тысяч человек на штурме Бахмута, а теперь и Соледара. Практически 40 процентов ЧВК "Вагнер" полегло в Соледаре, и это огромная цифра. Но об этом на российском телевидении конечно говорить не будут, там будут говорить о том, как якобы успешно они продвигаются".

Направление Соледар-Бахмут важно еще и тем, что на северо-востоке от него расположены стратегически важнейшие два пункта - Кременная-Сватово, в направлении которых развивается наступление украинской армии. "Освобождение Кременной в первую очередь позволит создать нависание украинской армии над тем "языком" российских войск, которые сейчас находятся в Соледаре. Они готовили окружение украинской армии и теперь сами могут оказаться в окружении. И освобождение Сватово-Кременной создаст условия наступления непосредственно на Луганск", - считает Ю. Райхель.

Украинский политолог полагает, что несмотря на заявления российского командования, что они захватили Соледар и контролируют его, на самом деле это просто тактический ход: "Гораздо важнее сохранить наших солдат и офицеров, а территории мы потом освободим, когда враг будет обескровлен или не сможет полноценно снабжаться, нарушится его логистика, как это было в Херсонской области. Несмотря на победные литавры в РФ, на самом деле ситуация не настолько благополучная, как они об этом сообщают".

"Очень важно, как будут развиваться дальнейшие события, будут ли продолжаться дальнейшие попытки российского наступления на западную часть Соледара", - заявил Райхель, отметив, что для контрнаступления скорее всего украинские войска дождутся поступления дополнительной военной помощи, которая 20 января будет обсуждаться в Рамштайне.

"Судя по всему, Запад будет поставлять в Украину тяжелую бронетехнику, в том числе танки, некоторые виды дальнобойной артиллерии, более дальнобойные ракеты. И если это осуществиться и такое решение будет принято в Рамштайне, то скорее всего в ближайшие 3-4 недели украинские войска смогут нарушить российскую логистику на Донбассе, на левом берегу Днепра в Херсонской области, а также в Запорожской области и начать контрнаступление по одному или нескольким направлениям – то чего страшно боится российское командование, и сейчас оно спешно формирует и перебрасывает дополнительные подразделения из не прошедших достаточную подготовку мобилизованных для занятия оборонительных рубежей в Запорожской области.

Прорыв украинский войск в направлении Мелитополя и Бердянска обеспечит полный разгром российских войск на левом берегу Днепра, сухопутную изоляцию Крыма, выход украинских войск на Азовское побережье, и тем самым будет полностью нивелировано все , что Россия достигла своей агрессией весной прошлого года", - заявил политолог.