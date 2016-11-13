Политолог съел сверчка в эфире CNN после неверного прогноза выборов в США

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Политолог Сэм Вонг, пообещавший съесть жука, если Дональд Трамп наберет более 240 голосов выборщиков, исполнил свое обещание и съел сверчка в эфире телеканалаCNN, сообщает Report.

Трамп одержал победу на выборах президента США 8 ноября, набрав, по последним данным, 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Избранный президент вступит в должность после инаугурации 20 января.

Вонг, эксперт по проведению опросов общественного мнения, выполнил обещанное в ходе беседы с телеведущим CNN. Он достал консервную банку со сверчками, отметив, что ее содержимое является прекрасным источником белков. После непродолжительного разговора Вонг спросил у собеседника: "Ты действительно хочешь, чтобы я сделал это?"

Получив утвердительный ответ и немного помедлив, политолог съел насекомое с медом. "Ты это сделал! Ты человек слова", — отметил со смехом телеведущий.