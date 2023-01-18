Политолог: Рамштайн-8 окончательно снимет вопросы с поставками тяжелого вооружения в Украину

Восьмое заседание в формате "Рамштайн», которое состоится 20 января, окончательно снимет вопросы с поставкой тяжелых вооружений в Украину.

Восьмое заседание в формате "Рамштайн", которое состоится 20 января, окончательно снимет вопросы с поставкой тяжелых вооружений в Украину.

Об этом Report заявил украинский эксперт, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

По его словам, на фоне продолжающейся агрессии России в отношении Украины, странам Запада не остается другого выбора, кроме как максимально поддерживать Киев.

Политолог отметил, что Кремль в последние месяцы продемонстрировал настолько варварское поведение (удары по гражданской инфраструктуре, депортация населения с оккупированных территорий Украины под видом эвакуации, ядерный шантаж и др.), что лидерам странам Запада становится все менее возможным даже звонить в Кремль.

"Нанести окончательное военное поражение режиму Путина - реальная цель, которой нет альтернативы. А для этого нужны поставки тяжелых вооружений, дальнобойных средств, ударной авиации", - заключил М.Гончар.

В свою очередь военный эксперт, полковник в запасе, экс-спикер Генерального штаба ВС Украины Владислав Селезнев рассказал о том, какие виды вооружения ожидает Украина по итогам Рамштайн-8:

"Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четко определил тот кейс вооружения и техники, который необходим для украинской армии - 300 танков, 600-700 боевых бронированных машин и порядка 500 орудий", - сказал Селезнев.

По его словам, требуется огромное количество техники, которое одна страна предоставить не в состоянии.

Эксперт отметил, что решение будет приниматься коллегиально, однако, выразил сомнения относительно того, что получат ли они всю необходимую технику вовремя:

"Я очень сомневаюсь, потому что наши западные партнеры часто принимают отложенные решения. То есть то, что нам нужно по состоянию "на вчера", они передают через месяц, через два, может быть даже позднее. Но то, что поставки техники и боеприпасов увеличатся, это очевидно", заключил Владислав Селезнев.

По мнению украинского военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, по итогам предстоящего заседания в формате "Рамштайн" в первую очередь Украина ожидает принятие решений по поставкам танков: "До сегодняшнего дня это все были обещания от стран-партнеров, сейчас же мы хотим конкретики - сколько и когда нам поставят тяжелой бронетехники".

Также эксперт отметил, что не менее важным решением для Украины по итогам заседания может стать в дополнение к поставкам в виде ракет дальностью 300-500 км, и предоставление Украине авиации западного образца.