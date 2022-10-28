Политолог: Использование иранских дронов в Украине делает его стороной конфликта

Исламская республика Иран поставляет вооружения РФ, что автоматически делает ее заинтересованной стороной в войне с Украиной.

Исламская республика Иран поставляет вооружения РФ, что автоматически делает ее заинтересованной стороной в войне с Украиной.

Об этом Report заявил политолог Ильгар Велизаде.

Политолог подчеркнул, что данное военное сотрудничество квалифицируется международными структурами как соучастие во всех тех действиях, которые предпринимает Россия в Украине.

По словам И.Велизаде, в связи с этим на саммите ЕС в Брюсселе были приняты санкции по отношению к ряду иранских государственных деятелей.

"Стороны подтвердили, что люди, которые причастны к программе оказания помощи России, поставкам летального оружия должны быть подвергнуты санкциям", - добавил он.

Комментируя военный потенциал Ирана, политолог заявил, что несмотря на широкий арсенал оружия, большинство вооружения, находящегося на балансе его армии устарело.

"Прежде всего речь идет о старых образцах танков, самолетов. Самолеты являются образцами американского производства выпуска 60-70-х годов. Их еще в свое время закупал шах Ирана у США",- заявил политолог.

Баллистические ракеты, произведенные Ираном, также уступают ракетам, которые выпускаются в близлежащих государствах региона.

"Для того, чтобы иметь качественное вооружение, надо иметь активные связи и отношения с другими мировыми производителями военной техники и продукции, а этим Иран не обладает. Иран находится под санкциями, он лишен возможности сотрудничать с мировыми производителями в выпуске военной продукции", - подытожил И.Велизаде.