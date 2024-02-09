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Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза

Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза Европейский Союз стремится к еще большему контролю над рядом вопросов, и в то же время он бессилен справиться с любой сложной для европейских стран проблемой, на данный момент это – ситуация в сельскохозяйственной сфере.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 15:04
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза

Общеевропейские структуры стремятся ко все большему контролю, хотя они оказываются в то же время они бессильны справиться с любой сложной для европейских стран проблемой. На данный момент - это ситуация в сельском хозяйстве.

Об этом Report заявил польский политолог и профессор факультета истории и международных отношений Университета Святого Иосифа в Бейруте Якуб Корейба.

"Они протестуют не только против того или иного закона, они протестуют против всей модели Европейского Союза, который является бюрократизированным, централизованным и в то же время совершенно неэффективным институтом", - сказал он, комментируя последние протесты фермеров, которые продолжаются по всей Европе.

По мнению эксперта, это означает, что чем больше власти хочет ЕС, тем менее он эффективен. "Вот причина, по которой европейские фермеры так расстроены - они управляются институтом, который не только не способен решать проблемы, но и сам их создает", - отметил он.

Корейба заявил, что Урсула фон дер Ляйен имела шанс не только проявить себя как эффективный антикризисный менеджер, но и выступить в качестве лидера, потому что за время ее президентства Европейский союз столкнулся с несколькими кризисами, включая COVID, миграцию, энергетику, проблемы на границе, войну в Украине, ближневосточное обострение и пр.

"Она имела возможность вести себя как человек, знающий ответы, как эффективный менеджер, однако она не справилась с этими задачами", - считает политолог, добавив, что, наоборот, она проявила себя как "равнодушный европейский бюрократ, которому просто наплевать на судьбы простых людей".

Он подчеркнул, что на данный момент налицо также кризис европейской идентичности - европейцы не знают, куда движется этот союз, каковы цели ЕС, почему он существует и каким целям служит.

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: “Aİ birlik ölkələrinin problemlərinin öhdəsindən gəlməkdə acizdir”
Версия на английском языке Political scientist: EU strives for greater control, but is powerless to cope with problems of union countries

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