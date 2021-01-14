Политолог: Демократы не в силах простить Трампу его победу в 2016 году

Мухин: "Легитимность президентской власти в США снижается"

"Если даже принятое конгрессом решение поддержит Сенат, то речь будет идти о том, чтобы исключить Дональда Трампа и членов его семьи из политического процесса. США пришли к такому состоянию, когда демократы не в силах простить Трампу ни выигрыш 2016 года, ни четырехлетнее унижение его президентством. Поэтому таким образом пытаются отомстить. Трамп сейчас пытается выйти из этой сложной ситуации". Об этом российскому бюро Report заявил политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По словам эксперта, легитимность президентской власти в США снижается, что представляет опасность для других стран: "США для нейтрализации данной угрозы для самих себя начнут кампании по делигитимации политических режимов в самых разных странах, чтобы на этом фоне их собственная проблема не казалась существенной".

Политолог считает, что Байден будет стараться перенести акцент внутренних проблем на внешние для того, чтобы отвлечь само население: "Страны, которые довольно длительное время дышали более-менее свободно, потому что США занимались своими внутренними проблемами, к сожалению, будут вынуждены отвечать на те угрозы, которые будут формировать американские власти. Политический кризис в этой стране продолжится".

14 января палата представителей Конгресса США большинством голосов одобрила резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за подстрекательство толпы его сторонников к нападению на здание Капитолия 6 января. Он стал первым в истории США президентом, которому импичмент был объявлен дважды.