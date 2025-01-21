Политолог: Азербайджан обладает потенциалом для усиления политической роли D-8

Азербайджан может сыграть решающую роль в развитии экономического сотрудничества в рамках группы D-8, благодаря своему стратегическому расположению и значительным энергетическим ресурсам.

Азербайджан, благодаря своему стратегическому расположению и богатым энергетическим ресурсам, может играть значимую роль в развитии экономического сотрудничества в рамках группы D-8.

Об этом Report заявила политолог из Пакистана Аймен Джамиль (Aimen Jamil).

Она отметила, что Азербайджан потенциально может стать ключевым игроком в организации, о чем заявляло руководство страны и лидеры других государств D-8.

"Это может означать ведущие инициативы в области энергетической безопасности, культурных обменов. Учитывая исторические связи Азербайджана [со странами, входящими в организацию] и его дипломатическую роль в регионе, он имеет все возможности для усиления своего влияния в организации", - сказала она.

По мнению Джамиль, такие организации как D-8 становятся все более важными по мере того, как меняется геополитическая обстановка в мире. "В мире, где региональные блоки набирают силу, такие организации как D-8, помогают ориентироваться в глобальных экономических вызовах и политических изменениях, предлагая альтернативы доминирующим мировым экономическим и политическим системам", - считает она.

Политолог также подчеркнула, что членство в D-8 позволит Азербайджану и Пакистану еще больше углубить двусторонние связи. Она подчеркнула, что Пакистан с его растущей экономикой может использовать опыт Азербайджана в энергетическом секторе, особенно в области нефти и газа и наоборот, рынок Пакистана может стать «воротами» для азербайджанских товаров в Южную Азию.

По ее мнению, в рамках D-8 Баку и Исламабад могут сотрудничать в проектах, связанных с инфраструктурой, особенно в области транспорта и энергетики, а также в обмене технологий. "Это взаимодействие может также расширить на решение проблем региональной безопасности и устойчивого развития", - добавила Джамиль.

Отметим, что 19 декабря 2024 года Азербайджан на XI Саммите Организации экономического сотрудничества развивающихся стран D-8 в Каире был единогласно избран членом организации.