Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу

Политики и религиозные лидеры Нигерии обращаются к президенту республики Боле Тинубу с призывом не применять военную силу против Нигера.

Политики и религиозные лидеры Нигерии обращаются к президенту республики Боле Тинубу с призывом не применять военную силу против Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно нигерийской газете Daily Trust. Они, также предупреждают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) об опасностях попыток вооруженного подавления военного переворота в Нигере.

Вмешательство ВС Нигерии в события в Нигере приведет к гибели множества ни в чем не повинных людей в этой стране и в семи граничащих с ней штатах Нигерии, говорится в заявлении Форума сенаторов от севера Нигерии, возглавляемого сенатором от штата Баучи Абдулом Ахмадом Нинги. В заявлении содержится призыв использовать политические и дипломатические средства для восстановления демократии в Нигере.

"Военная сила может быть применена лишь после того, как окажутся безуспешными все другие политические и дипломатические методы", - цитирует газета коммюнике организации, подписанное ее представителем Сулейманом Каву Сумайлой.