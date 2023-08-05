О нас

Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу

Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу Политики и религиозные лидеры Нигерии обращаются к президенту республики Боле Тинубу с призывом не применять военную силу против Нигера.
Другие страны
5 августа 2023 г. 14:09
Политики Нигерии призвали президента не применять военную силу

Политики и религиозные лидеры Нигерии обращаются к президенту республики Боле Тинубу с призывом не применять военную силу против Нигера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно нигерийской газете Daily Trust. Они, также предупреждают Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) об опасностях попыток вооруженного подавления военного переворота в Нигере.

Вмешательство ВС Нигерии в события в Нигере приведет к гибели множества ни в чем не повинных людей в этой стране и в семи граничащих с ней штатах Нигерии, говорится в заявлении Форума сенаторов от севера Нигерии, возглавляемого сенатором от штата Баучи Абдулом Ахмадом Нинги. В заявлении содержится призыв использовать политические и дипломатические средства для восстановления демократии в Нигере.

"Военная сила может быть применена лишь после того, как окажутся безуспешными все другие политические и дипломатические методы", - цитирует газета коммюнике организации, подписанное ее представителем Сулейманом Каву Сумайлой.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии
5 августа 2023 г. 12:57
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
Ряд НПО Азербайджана обратились к международному сообществу в связи с создаваемой Арменией минной угрозой
4 августа 2023 г. 19:50
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
Президент Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора итальянской компании Leonardo
3 августа 2023 г. 20:10
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
Семьи пропавших без вести в Карабахе направили обращение в ООН
3 августа 2023 г. 16:42
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН
3 августа 2023 г. 13:25
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
Омбудсмен Азербайджана навестила Вагифа Хачатуряна
3 августа 2023 г. 13:11
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
Представители гражданского общества Азербайджана направили открытое письмо в МККК
2 августа 2023 г. 17:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Евроньюс
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Евроньюс"
2 августа 2023 г. 10:07
Минобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
ФотоМинобороны Азербайджана: Перехвачен квадрокоптер вооруженных сил Армении
2 августа 2023 г. 09:13
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
В Азербайджане электронизируется обмен документами между государственными органами
1 августа 2023 г. 23:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi