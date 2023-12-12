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Politico: Западные демократии сталкиваются с кризисом доверия

Politico: Западные демократии сталкиваются с кризисом доверия Большинство избирателей в семи западных странах, включая США, Францию и Великобританию, считают, что их демократия находится в худшем состоянии, чем пять лет назад.
Другие страны
12 декабря 2023 г. 05:47
Politico: Западные демократии сталкиваются с кризисом доверия

Большинство избирателей в семи западных странах, включая США, Францию и Великобританию, считают, что их демократия находится в худшем состоянии, чем пять лет назад.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты опроса.

Почти семь из десяти американских респондентов заявили, что состояние демократии в последние годы ухудшилось, в то время как 73 процента опрошенных во Франции согласны с этой точкой зрения. Согласно опросу, проведенному Ipsos в сентябре, в Соединенном Королевстве более шести из 10 респондентов заявили, что демократия работает хуже, чем пять лет назад.

Результаты показывают широко распространенную тревогу по поводу состояния демократии в преддверии основных выборов в Соединенных Штатах, Великобритании и Европейском Союзе в предстоящем году.

Во всех странах, около половины избирателей заявили, что они "недовольны" тем, как работает демократия, в то время как большинство согласилось с утверждением, что система "сфальсифицирована" в пользу богатых и влиятельных, и необходимы "радикальные перемены".

Только в Швеции большинство, 58 процентов, заявили, что они удовлетворены тем, как работает система правительства.

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Версия на азербайджанском языке Politico: Qərb demokratiyaları etimad böhranı ilə üz-üzədir

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