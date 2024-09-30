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Politico: Власть Макрона во Франции ослабла после начала работы нового кабмина

Politico: Власть Макрона во Франции ослабла после начала работы нового кабмина Власть президента Франции Эмманюэля Макрона ослабла после начала работы нового правительства, и ему не удастся ее восстановить в ближайшие три года.
Другие страны
30 сентября 2024 г. 21:42
Politico: Власть Макрона во Франции ослабла после начала работы нового кабмина

Власть президента Франции Эмманюэля Макрона ослабла после начала работы нового правительства, и ему не удастся ее восстановить в ближайшие три года.

Как передает Report, об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на неназванные источники в окружении лидера.

"Макрон не может действовать и знает, что ему не удастся вернуть контроль над властью в течение следующих трех лет (то есть до конца срока - ред.)", - сказал один из собеседников издания.

Издание поясняет, что президент назначил представителя партии "Республиканцы" Мишеля Барнье на пост премьер-министра, чтобы выйти из политического тупика, который возник после досрочных выборов летом, в результате которых ни бывшее правящее большинство, ни оппозиционные правые и левые силы не смогли получить абсолютного большинства.

В связи с этим теперь Макрон находится в странном положении, разделяя власть с правыми, несмотря на то, что в состав нового правительства входят некоторые его сторонники, занимающие центристскую позицию, отмечается в статье.

"Новое разделение власти встревожило Макрона. Он чувствует себя не в своей тарелке и раздражен, что больше не имеет того политического веса, как раньше. Когда меняешь привычки, это расстраивает, выбивает из колеи, может вызвать головокружение", - констатируют источники.

В публикации отмечается, что после прихода нового правительства к власти решения министров не доходят до вышестоящего руководства так, как раньше, предоставляемые ими данные не так точны, а дискуссии президента с членами правительства не так остры. В результате в администрации Макрона образовался "эффект вакуума", указывает собеседник газеты.

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Версия на азербайджанском языке "Politico": Fransada Makronun hakimiyyəti yeni kabinetin fəaliyyətə başlamasından sonra zəifləyib

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