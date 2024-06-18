Politico: Венгрия против переназначения фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Будапешт не поддержит переназначение Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок.

Будапешт не поддержит переназначение Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии (ЕК) на второй срок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.

Министр указал при этом, что власти Венгрии не против остальных имен в списке кандидатов на высшие должности в Евросоюзе.

Бока подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пока не принял решение о том, к какой фракции страна должна примкнуть в Европарламенте: к "Европейским консерваторам и реформистам" или к крайне правой группе "Идентичность и демократия".

По его мнению, существующим правым партиям в ЕС нужна "реструктуризация", которую сложно представить без участия венгерской правящей партии ФИДЕС.