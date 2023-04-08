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Politico: Вашингтон не стал пересматривать связи с Эр-Риядом

Politico: Вашингтон не стал пересматривать связи с Эр-Риядом Сотрудники вашингтонской администрации, несмотря на объявленные ими планы пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, так официально и не начали этот процесс.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 05:18
Politico: Вашингтон не стал пересматривать связи с Эр-Риядом

Сотрудники вашингтонской администрации, несмотря на объявленные ими планы пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, так официально и не начали этот процесс.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico.

В публикации отмечается, что администрация обещала пересмотреть отношения между США и Саудовской Аравией после того, как осенью 2022 года страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. Американские власти тогда заявляли, что решение объединения ОПЕК+ продемонстрировало, что Саудовская Аравия согласовывает свою энергетическую политику с Россией.

Издание подчеркивает, что спустя много месяцев нет никаких последствий или сдвигов с точки зрения двусторонних связей. По словам источников издания, "причина этого состоит в том, что администрация на самом деле не начала проводить официальный пересмотр". "В ходе обычного процесса разработки политики был ряд межведомственных обсуждений и дипломатических консультаций. Однако не было целенаправленного начала переоценки, и она не будет завершена. Это продолжающийся, не имеющий четкой направленности диалог", - говорится в статье.

Согласно оценке газеты, "это помогает понять, почему представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби постоянно заявляет, что администрация не станет предоставлять документ, в котором изложены результаты пересмотра". Как подчеркивается в публикации, "такого документа просто нет".

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Версия на азербайджанском языке Politico: Vaşinqtonun Ər-Riyadla münasibətləri yenidən müzakirə etmək planları yoxdur

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