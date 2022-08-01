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Politico: В случае эскалации на Тайване США могут "забыть" об Украине

Politico: В случае эскалации на Тайване США могут "забыть" об Украине В случае эскалации на Тайване США могут переключиться с конфликта на Украине на события вокруг острова.
Другие страны
1 августа 2022 г. 09:32
Politico: В случае эскалации на Тайване США могут забыть об Украине
Нэнси Пелоси

В случае эскалации на Тайване США могут переключиться с конфликта на Украине на события вокруг острова.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских дипломатов.

По их словам, пока ситуация с Тайванем не вызывает беспокойств у НАТО, однако "она может легко обостриться" из-за поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.

"Напряженность между двумя крупнейшими сверхдержавами мира растет, поскольку Пекин усиливает свои угрозы в связи с возможным визитом Пелоси на Тайвань", - пишет газета.

Источник в Европарламенте отметил, что украинский кризис увеличил риск агрессии Китая против Тайваня "в геометрической прогрессии".

Вице-председатель Мюнхенской конференции по безопасности Борис Руге также приведя в качестве примера боевые действия России в Украине, сказал, что "иногда сбываются наихудшие сценарии. Европейцам следует подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддерживая Тайвань, оставаясь при этом в тесном контакте с Пекином и помогая деэскалации".

Боевые действия РФ в Украине побудила европейских политиков задуматься о ранее невообразимых последствиях введения экономических санкций против второй по величине экономики мира, если Пекин предпримет военный шаг против Тайваня, отмечает Politico.

Вместе с тем, аналитики считают, что председатель КНР Си Цзиньпин захочет продемонстрировать твердое спокойствие при любых признаках того, что США пытаются поддержать независимость Тайваня, отчасти потому, что этой осенью он претендует на третий срок на посту генсека партии.

Отметим, что ранее Пелоси объявила, что берет делегацию Конгресса в турне по Азии. По слухам, остановка на Тайване, вызвавшая ожесточенную реакцию Пекина, не упоминалась в ее официальном маршруте, но все же могла произойти.

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Версия на английском языке Politico: In case of escalation in Taiwan, US may ‘forget’ about Ukraine

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