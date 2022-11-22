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Politico: В девятый пакет санкций против России может попасть много физлиц

Politico: В девятый пакет санкций против России может попасть много физлиц Евросоюз работает над списком физических лиц, которые могут попасть под ограничения в рамках девятого пакета санкций. При этом разработка нового пакета санкций еще не началась.
Другие страны
22 ноября 2022 г. 11:39
Politico: В девятый пакет санкций против России может попасть много физлиц

Евросоюз работает над списком физических лиц, которые могут попасть под ограничения в рамках девятого пакета санкций. При этом разработка нового пакета санкций еще не началась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

Согласно источникам, девятый пакет санкций может быть сосредоточен на широком круге физических лиц. Ожидается, что в него попадут "российские чиновники, пропагандисты, руководители компаний и другие лица, связанные с клептократическим режимом" президента России Владимира Путина.

Как пишет газета, представители ЕС предложили большой список людей, которые могут попасть под санкции. Сейчас над ним работают в Еврокомиссии (ЕК), чтобы убедиться в их реальной связи с военным конфликтом России и Украины. Это необходимо, чтобы санкции нельзя было оспорить в суде, уточнило издание.

Источники отмечают, что ЕК официально еще не начала работу над девятым пакетом санкций. Сотрудники Еврокомиссии пока только тестируют возможные ограничения вместе с некоторыми послами стран ЕС.

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Версия на английском языке Politico: Many individuals may fall under ninth package of sanctions against Russia

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