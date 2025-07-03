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Politico: Украина рассчитывает, что Европа будет закупать для нее оружие у США

Politico: Украина рассчитывает, что Европа будет закупать для нее оружие у США Киевское руководство рассчитывает, что европейские страны будут закупать у США оружие для Украины.
Другие страны
3 июля 2025 г. 07:44
Politico: Украина рассчитывает, что Европа будет закупать для нее оружие у США

Киевское руководство рассчитывает, что европейские страны будут закупать у США оружие для Украины.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет издание, на фоне приостановки поставок американского оружия Киеву и продвижения российских войск украинские власти "вынуждены сменить подход к приобретению нового оружия". По сведениям Politico, Киев рассчитывает "попросить Вашингтон разрешить Европе покупать американское оружие для Украины".

Власти некоторых европейских стран "изучают планы закупки произведенного в США оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине". "Эти средства будут учитываться в новых оборонных расходах НАТО, но четких договоренностей на этот счет пока нет", - подчеркивает газета.

Она отмечает, что подобная схема передачи американских вооружений Киеву "должна быть одобрена правительством США". "На данный момент неясно, одобрят ли США подобные запросы", - подчеркивает Politico.

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