Politico: Украина этим летом может получить более 60 истребителей F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico.

По данным источников издания, Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских летчиков к боевому применению истребителей F-16. Украинские власти считают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для ВСУ число военнослужащих. Украина уже уведомила США, что она может направить 30 летчиков, которые готовы немедленно начать обучение на американской территории. Однако вашингтонская администрация сообщила Киеву, что на авиабазе в Аризоне недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих.

По данным ВВС США, к концу этого года ожидается завершение подготовки 20 украинских летчиков из 40, необходимых для управления эскадрильи F-16, состоящей из 20 самолетов, отмечает Politico. По данным издания, с нынешними темпами обучения у Украины не будет достаточного числа пилотов для полноценной эскадрильи до конца 2025 года.