О нас

Politico: Украина этим летом может получить более 60 истребителей F-16

Politico: Украина этим летом может получить более 60 истребителей F-16 Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства.
Другие страны
6 июня 2024 г. 01:23
Politico: Украина этим летом может получить более 60 истребителей F-16

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут получить уже этим летом от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии более 60 истребителей-бомбардировщиков F-16 американского производства.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico.

По данным источников издания, Киев требует от Вашингтона и европейских стран ускорить программу подготовки украинских летчиков к боевому применению истребителей F-16. Украинские власти считают, что нынешние темпы не позволяют обучать необходимое для ВСУ число военнослужащих. Украина уже уведомила США, что она может направить 30 летчиков, которые готовы немедленно начать обучение на американской территории. Однако вашингтонская администрация сообщила Киеву, что на авиабазе в Аризоне недостаточно свободных мест, чтобы принимать от Украины для подготовки более 12 военнослужащих.

По данным ВВС США, к концу этого года ожидается завершение подготовки 20 украинских летчиков из 40, необходимых для управления эскадрильи F-16, состоящей из 20 самолетов, отмечает Politico. По данным издания, с нынешними темпами обучения у Украины не будет достаточного числа пилотов для полноценной эскадрильи до конца 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Politico: Ukrayna bu yay 60-dan çox “F-16” qırıcısı ala bilər

Экслюзивные новости

Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi