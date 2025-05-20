Politico: Трамп выделит $25 млрд на реализацию проекта "Золотой купол"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выделит 25 млрд долларов на реализацию проекта национальной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

Отмечается, что американский лидер объявит об этом 20 мая. Сумма соответствует запросу, включенному в законопроект администрации США о государственном бюджете, который пока не одобрен американским конгрессом.

При этом, уточняет издание, общая стоимость реализации "Золотого купола" может превысить 500 млрд долларов в течение 20 лет. По данным источника, руководителем программы может быть назначен генерал Космических сил США Майкл Гетлайн.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минобороны США завершило разработку архитектуры и плана внедрения системы "Золотой купол". Она позволит создать многослойную систему для обороны государства, включающую в себя использование спутников и перехватчиков.