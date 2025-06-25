Politico: Трамп планирует встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июня на полях саммита Североатлантического альянса в Гааге.

Как передает Report, об этом сообщила американская газета Politico.

По словам ее источника из числа представителей Белого дома, американский лидер "планирует встретиться с Зеленским в среду".

Politico напоминает, что Трамп 24 июня допустил возможность встречи с Зеленским на полях саммита НАТО, но не сказал точно, состоится ли она, будет ли двусторонней. "Да, вероятно, я увижу его", - сказал президент США журналистам. На вопрос о том, что он скажет Зеленскому, глава вашингтонской администрации ответил: "Я скажу: "Как дела?" "Зеленский попал в сложную ситуацию, ему не следовало попадать в нее", - добавил президент США.