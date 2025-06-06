Politico: Трамп и его помощники сигнализируют о возможной разрядке с Маском

В обострившемся противостоянии президента

В обострившемся противостоянии президента США Дональда Трампа и богатейшего человека планеты Илона Маска, который до недавнего времени занимал должность главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), появляются признаки перемирия.

Как передает Report , об этом пишет газета Politico.

В кратком интервью изданию американский лидер заявил, что "все идет очень хорошо". Тем временем помощники в Белом доме, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска во избежание эскалации, запланировали на пятницу телефонную беседу с миллиардером.

"О, все в порядке, — сказал Трамп в телефонном интервью Politico. — Все идет очень хорошо, лучше, чем никогда ранее".

На фоне этого Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, заявившего о необходимости перемирия, как указывает газета, между "двумя самыми влиятельными людьми мира".

"Я поддерживаю президента Дональда Трампа и Илона Маска, и они должны помириться на благо нашей великой страны", - написал Экман в Х, на что Маск ответил: "Вы не ошибаетесь".

Конфликт Трампа и Маска возник после публичной критики последним инициированного президентом законопроекта о сокращении федеральных расходов. После этого стороны перешли к более резким заявлениям, что, как указывала газета The Wall Street Journal, было вызвано отзывом Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), последний был ставленником Маска.

Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона". Вслед за этим Маск заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых США для доставки людей и грузов на МКС, однако позднее добавил, что отказался от этой идеи.

Предприниматель также утверждал, что нынешний глава Белого дома фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.