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Politico: Трамп и его помощники сигнализируют о возможной разрядке с Маском

Politico: Трамп и его помощники сигнализируют о возможной разрядке с Маском В обострившемся противостоянии президента
Другие страны
6 июня 2025 г. 08:39
Politico: Трамп и его помощники сигнализируют о возможной разрядке с Маском

В обострившемся противостоянии президента США Дональда Трампа и богатейшего человека планеты Илона Маска, который до недавнего времени занимал должность главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), появляются признаки перемирия.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

В кратком интервью изданию американский лидер заявил, что "все идет очень хорошо". Тем временем помощники в Белом доме, попытавшись убедить президента сдержать публичную критику в адрес Маска во избежание эскалации, запланировали на пятницу телефонную беседу с миллиардером.

"О, все в порядке, — сказал Трамп в телефонном интервью Politico. — Все идет очень хорошо, лучше, чем никогда ранее".

На фоне этого Маск поддержал высказывание миллиардера Билла Экмана, заявившего о необходимости перемирия, как указывает газета, между "двумя самыми влиятельными людьми мира".

"Я поддерживаю президента Дональда Трампа и Илона Маска, и они должны помириться на благо нашей великой страны", - написал Экман в Х, на что Маск ответил: "Вы не ошибаетесь".

Конфликт Трампа и Маска возник после публичной критики последним инициированного президентом законопроекта о сокращении федеральных расходов. После этого стороны перешли к более резким заявлениям, что, как указывала газета The Wall Street Journal, было вызвано отзывом Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), последний был ставленником Маска.

Президент также угрожал расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска и отменить все субсидии: "Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона". Вслед за этим Маск заявил, что принадлежащая ему аэрокосмическая компания SpaceX начнет вывод из эксплуатации космических кораблей Dragon, широко используемых США для доставки людей и грузов на МКС, однако позднее добавил, что отказался от этой идеи.

Предприниматель также утверждал, что нынешний глава Белого дома фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

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