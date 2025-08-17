Politico: Стубб может приехать с Зеленским на встречу с Трампом

О нас

Другие страны
17 августа 2025 г. 05:16
Президент Финляндии Александер Стубб может 18 августа присоединиться к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на переговорах с главой американской администрации Дональдом Трампом в Белом доме.

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, европейские лидеры опасаются, что Зеленского ждет в американской столице "не столь приветливый" прием, как российского лидера Владимира Путина в штате Аляска.

"Разрабатываются планы отправить вместе с Зеленским в Вашингтон на встречу с Трампом по меньшей мере одного из его любимых собеседников - президента Финляндии Александера Стубба. Идея заключается в том, чтобы Стубб помог избежать каких-либо ссор между Трампом и Зеленским и убедил президента США включить Европу в дальнейшие переговоры", - пишет издание.

Ранее Трамп заявил, что в случае успешного исхода переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне будет запланирована новая встреча с Путиным. Хозяин Белого дома не уточнил, будет ли такая встреча трехсторонней. По данным источников портала Axios, Трамп рассчитывает провести трехстороннюю встречу с Россией и Украиной на высшем уровне 22 августа.

