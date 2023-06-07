Politico: Страны ЕС в среду могут договориться о новом пакете санкций против РФ

Постпреды стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-ом пакете антироссийских санкций.

Постпреды стран ЕС уже в среду могут договориться об 11-ом пакете антироссийских санкций.

Как передает Report, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на пятерых дипломатов.

При этом, по данным издания, ряд вопросов пока еще остается открытым, и постпредам предстоит достичь по ним договоренностей.

Новый пакет посвящен борьбе с обходом санкций, а также ограничительным мерам в отношении стран, которые помогают России. Однако некоторые страны ЕС, включая Германию, опасаются, что новые санкции могут навредить их отношениям с такими странами, как, например, Китай и Турция.

ЕС 25 февраля ввел в действие 10-ый по счету пакет санкций против России, в котором были расширены экспортно-импортные и персональные ограничения, а также введены новые запреты на работу российских СМИ. В Еврокомиссии оценили новый пакет санкций в 11,4 млрд евро. При этом в ЕС отметили, что теперь экспорт Евросоюза в Россию сократился почти на половину по сравнению с уровнем 2021 года, а импорт в ЕС был урезан, соответственно, практически на 60%.