Politico: Страны ЕС уничтожили более 215 млн доз вакцин от COVID-19 на 4 млрд евро

Страны Евросоюза уничтожили по меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19 стоимостью €4 млрд из-за их ненадобности.

Страны Европейского союза уничтожили по меньшей мере 215 млн доз вакцин против COVID-19 стоимостью 4 млрд евро из-за их ненадобности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Politico.

Перепроизводство вакцин, выпущенных в общей сложности в количестве 1,5 млрд доз, "привело к тому, что многие из них оказались на свалках по всему континенту", отмечает издание. Значительное количество невостребованных вакцин было закуплено в 2021 году в разгар пандемии, когда Брюссель заключил крупнейшие контракты на поставки 1,1 млрд доз с американской компанией Pfizer и германской BioNTech.

Как подчеркивает Politico, "попытки передать излишки доз вакцин третьим странам были проблематичными из-за падения спроса и проблем с логистикой".