СМИ: США опасаются побега тысяч террористов из тюрем в Сирии

Официальные лица в США опасаются, что содержащиеся в сирийских тюрьмах боевики ИГ устроят массовый побег.

Официальные лица в США опасаются, что содержащиеся в сирийских тюрьмах боевики ИГ устроят массовый побег.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

По данным издания, боевики и их семьи содержатся во временных тюрьмах. Они охраняются "поддерживаемыми США курдскими силами, которые обладают ограниченным количеством оружия". Речь идет о 9 тыс. боевиках и еще 50 тыс. других лиц, включая их жен и детей.

Большинство задержанных боевиков - выходцы из Ирака и Сирии, многие приехали из Европы, Центральной Азии и Северной Америки, включая США. Однако страны "не спешат с репатриацией", утверждает издание.