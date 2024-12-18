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СМИ: США опасаются побега тысяч террористов из тюрем в Сирии

СМИ: США опасаются побега тысяч террористов из тюрем в Сирии Официальные лица в США опасаются, что содержащиеся в сирийских тюрьмах боевики ИГ устроят массовый побег.
Другие страны
18 декабря 2024 г. 15:25
СМИ: США опасаются побега тысяч террористов из тюрем в Сирии

Официальные лица в США опасаются, что содержащиеся в сирийских тюрьмах боевики ИГ устроят массовый побег.

Как передает Report, об этом пишет издание Politico.

По данным издания, боевики и их семьи содержатся во временных тюрьмах. Они охраняются "поддерживаемыми США курдскими силами, которые обладают ограниченным количеством оружия". Речь идет о 9 тыс. боевиках и еще 50 тыс. других лиц, включая их жен и детей.

Большинство задержанных боевиков - выходцы из Ирака и Сирии, многие приехали из Европы, Центральной Азии и Северной Америки, включая США. Однако страны "не спешат с репатриацией", утверждает издание.

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Версия на азербайджанском языке KİV: ABŞ Suriya həbsxanalarından minlərlə terrorçunun qaçmasından narahatdır

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