Politico: США не планируют прямой удар по Ирану

Соединенные Штаты не планируют наносить прямой удар по Ирану в качестве ответной меры на атаки на силы США на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты не планируют наносить прямой удар по Ирану в качестве ответной меры на атаки на силы США на Ближнем Востоке.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, прямой удар по Ирану не является частью каких-либо запланированных ответных мер Вашингтона. Газете также неизвестно, предлагали ли помощники президента США Джо Байдена варианты нанесения ударов по территории Ирана.

Представители американской администрации также прокомментировали слова помощника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который 4 февраля в эфире телекомпании CNN сказал, что не собирается подтверждать или исключать какие-либо действия США. Он отвечал на вопрос о возможном ударе по Ирану в качестве ответа на атаку против американских сил в Иордании.

По мнению источников издания, Салливан не пытался таким образом намекнуть на реальную возможность прямой атаки на Иран. "Мы просто не хотим говорить о будущих возможных операциях", - объяснил один из чиновников.