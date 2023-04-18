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США могут ввести "беспрецедентные меры" в отношении инвестиций в КНР

США могут ввести "беспрецедентные меры" в отношении инвестиций в КНР США могут объявить о беспрецедентных ограничениях в адрес американских инвестиций в КНР в конце апреля, чтобы сдержать технологический и военный подъем Пекина.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 20:41
США могут ввести беспрецедентные меры в отношении инвестиций в КНР

США могут объявить о беспрецедентных ограничениях в адрес американских инвестиций в КНР в конце апреля, чтобы сдержать технологический и военный подъем Пекина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их сведениям, администрация президента США Джо Байдена определилась с ключевым содержанием ожидаемого исполнительного указа и уже начала "в общих очертаниях оповещать об этом отраслевые группы, включая Торговую палату". Ожидается, что после принятия ограничений компании будут обязаны оповещать американское правительство о своих новых инвестициях в технологические фирмы Китая. Под запретом может оказаться ряд сделок в критически важных областях, например в сфере микрочипов, пишет Politico.

"Мы хотим удостовериться, что делаем все правильно. Мы хотим быть уверены, что обсудили все с союзниками, с представителями промышленности, уже после чего приступим к стандартным процедурам в работе над указом, как-то предписывают правила", - сказал изданию представитель американской администрации.

Кроме того, Вашингтон изучает возможность запретить использование китайской платформы TikTok и повысить торговые тарифы для Пекина, утверждает газета.

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