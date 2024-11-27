Politico: США и Китай обменялись заключенными по формуле "три на три"

Вашингтон и Пекин провели обмен заключенными по формуле "три на три".

Вашингтон и Пекин провели обмен заключенными по формуле "три на три".

Как передает Report, об этом сообщила газета Politico со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, трое американцев Дэвид Суидан, Кай Ли и Джон Льюнг, отбывавших наказание в КНР, были обменяны на трех неназванных граждан Китая, содержавшихся в тюрьмах в США. Чиновник отметил, что обмен состоялся в результате многолетних переговоров представителей Белого дома и Госдепартамента с их китайскими коллегами.

Ранее Politico сообщила, что в сентябре США и КНР обменялись заключенными - американца Дэвида Линя обменяли на гражданина КНР.