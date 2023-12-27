Politico: США и Европа меняют позицию по Украине

Американские и европейские власти постепенно переключают свое внимание с поддержки цели Украины, которая хочет одержать победу над Россией, на улучшение ее позиции в возможных переговорах о прекращении конфликта.

Американские и европейские власти постепенно переключают свое внимание с поддержки цели Украины, которая хочет одержать победу над Россией, на улучшение ее позиции в возможных переговорах о прекращении конфликта.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их словам, Вашингтон и его европейские союзники "тихо меняют стратегию" по Украине и обсуждают переход к более оборонительной позиции на востоке страны.

"Такие переговоры, скорее всего, будут означать передачу части Украины России", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что обсуждается укрепление систем ПВО и строительство фортификационных сооружений, противотанковых заграждений и траншей вдоль северной границы Украины с Беларусью. Администрация Байдена также намерена в кратчайшие сроки восстановить украинский военно-промышленный комплекс, чтобы Киев мог сам производить необходимое вооружение.

Один из европейских дипломатов, работающих в Вашингтоне, сообщил Politico, что ЕC подчеркивает важность вступления Украины в НАТО, чтобы "поставить украинцев в наилучшую ситуацию для переговоров" с Москвой.