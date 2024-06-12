Politico: Союзники Макрона не хотят ассоциироваться с ним в рамках предвыборной кампании

Союзники президента Франции Эмманюэля Макрона не хотят ассоциироваться с ним в рамках кампании перед досрочными выборами в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) из опасений, что это негативно скажется на их шансах быть переизбранны

Союзники президента Франции Эмманюэля Макрона не хотят ассоциироваться с ним в рамках кампании перед досрочными выборами в Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) из опасений, что это негативно скажется на их шансах быть переизбранными.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет издание Politico.

По информации газеты, даже союзники президента из партий правительственной коалиции все больше воспринимают Макрона как человека, "слетевшего с катушек, утратившего связь с реальностью и заблуждающегося относительно собственной привлекательности".

Так, один из депутатов парламента, входящий в коалицию французского лидера, заявил изданию, что не будет размещать изображение Макрона на своих предвыборных плакатах. По словам неназванного представителя парламентской группы партии Макрона "Возрождение", в руководстве республики "не совсем понимают антипрезидентские настроения", царящие во Франции. Неназванный бывший сотрудник Елисейского дворца назвал решение главы государства провести досрочные парламентские выборы сразу после выборов в Европарламент "бредовым поступком человека, которого поражение выбило из колеи".

Издание отмечает, что напряженность внутри поддерживающей Макрона коалиции в свете предвыборной кампании настолько выросла, что влиятельные представители блока начали призывать президента уйти в тень.