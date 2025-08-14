Politico: Союзники используют F-35 как рычаг против тарифов Трампа

Разгневанные новыми тарифами союзники бьют Трампа "по самому слабому месту".

Как сообщает Report , об этом говорится в аналитической статье издания Politico.

Отмечается, что ряд стран начали принимать ответные меры против "карательных" новых тарифов и требований президента США Дональда Трампа.

Так, Испания после разногласий с Вашингтоном по поводу нового целевого показателя расходов НАТО на оборону в 5% отказалась от многомиллиардной закупки малозаметных истребителей F-35. Швейцария на фоне высоких американских пошлин сталкивается с растущим давлением со стороны политических сил, требующих отказаться от планов закупки упомянутых стелс-истребителей. Аналогичным образом планы по закупке американской военной техники заморозила Индия.

"Эта ситуация усиливает опасения американской промышленности - такие протекционистские подходы могут привести к ответным мерам, поставить под угрозу поставки оружия и подорвать доминирование США как ведущего мирового поставщика вооружений", - отмечает издание.

В статье, где шаги, предпринятые указанными странами, оцениваются как показатель конкретного и усиливающегося сопротивления глобальной торговой политике Трампа, подчеркивается, что решение Испании отказаться от F-35 может привести к перенаправлению миллиардов долларов на совместно производимый Великобританией, Германией, Италией и Испанией истребитель Eurofighter Typhoon, а также франко-германскую систему Future Combat Air System — малозаметный истребитель нового поколения с беспилотной системой, выпуск которой запланирован на 2040-е годы.

"Другие потенциальные покупатели, такие как Португалия, отложили свои решения из-за сомнений в надежности США", - указывает Politico.

Издание описывает происходящее как удар этих стран по Дональду Трампу "в самое слабое место" - по его "любимым истребителям".

Отметим, что массовый отказ от F-35 может обойтись военной промышленности США в миллиарды долларов.