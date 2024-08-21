Politico сообщила об угрозе срыва соглашения о прекращении огня в Газе

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС находится под угрозой срыва, и альтернативы ему пока нет.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС находится под угрозой срыва, и альтернативы ему пока нет.

Как передает Report , об этом сообщила газета Politico со ссылкой на американских и израильских чиновников.

По их словам, последний проект договоренностей является наиболее сильным на сегодняшний день, поскольку учитывает требования как ХАМАС, так и Израиля. Однако публичные заявления палестинского движения о том, что оно не примет сделку на нынешних условиях, усиливают опасения провала инициативы.

Politico отмечает, что если участникам переговоров не удастся прийти к согласию на этой неделе в Каире, у них может не остаться вариантов, к которым сейчас можно прибегнуть для установления режима прекращения огня. Это в свою очередь может повлечь за собой эскалацию в отношениях Израиля с Ираном и ливанской партией "Хезболлах" вплоть до прямого военного столкновения.

"Мы не знаем, хочет ли лидер ХАМАС Яхья Синвар этой сделки. Но если мы не заключим ее, существует вероятность, что Иран нападет на Израиль, а это выведет эскалацию на уровень полномасштабной конфронтации", - заявил один из чиновников, знакомых с ходом переговоров.