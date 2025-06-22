Politico: Саммит НАТО в Гааге пройдет без заседания по Украине

Саммит НАТО в Гааге пройдет без заседания Совета "Украина-НАТО".
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Однако в официальной программе саммита изменения пока отсутствуют.
"Неизвестно, посетит ли саммит президент Украины Владимир Зеленский, которого пригласили только на приветственный ужин во вторник. И не будет заседания Совета Украина-НАТО в Гааге. Это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне", - пишет издание.
В Гааге, как и в Канаде, как отмечается в статье со ссылкой на пять человек, знакомых с программой встречи, не будет длинного коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах. Сокращенный график НАТО предусматривает лишь два основных события: приветственный ужин в замке голландской королевской семьи и единственное заседание Североатлантического совета вместо обычных двух или трех, по словам пяти человек, знакомых с планами, указывает издание.
При этом в официальной программе саммита НАТО, опубликованной на веб-сайте Альянса, изменений пока нет.