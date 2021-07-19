Politico: Президент Эстонии один из кандидатов на пост генсека НАТО

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд может сменить в сентябре Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря. Как передает Report, об этом пишут эстонские СМИ со ссылкой на издание Politico.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд может сменить в сентябре Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря. Как передает Report, об этом пишут эстонские СМИ со ссылкой на издание Politico.

По данным Politico, в коридорах НАТО в течение некоторого времени звучит мысль, что альянс, существующей более 70 лет, наконец-то может возглавить женщина.

"Это может стать и прекрасной возможностью Восточной Европы послать сильный сигнал Москве", - отмечается в статье.

Называются три фаворита: экс-президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Литвы Даля Грибаускайте, а также пока еще президент Керсти Кальюлайд.

В то же время озвучено мнение, что избрание генсека из стран Балтии, особенно Грибаускайте, может показаться Москве слишком враждебным в то время, как президент США Джон Байден предпринял шаги по стабилизации отношений.

Срок полномочий Кальюлайд на посту президента истекает осенью этого года. Выборы нового главы государства в Эстонии начнутся в парламенте 30 августа.