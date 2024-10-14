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Politico: Орбан угрожает сорвать выделение кредита ЕС Украине, чтобы наладить отношения с Трампом

Politico: Орбан угрожает сорвать выделение кредита ЕС Украине, чтобы наладить отношения с Трампом Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается поддержать продление санкций против России, что усложнит процесс предоставления Украине кредитов за счет замороженных российских активов и в то же время упростит кандидату в президенты США от Республиканск
Другие страны
14 октября 2024 г. 11:12
Politico: Орбан угрожает сорвать выделение кредита ЕС Украине, чтобы наладить отношения с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается поддержать продление санкций против России, что усложнит процесс предоставления Украине кредитов за счет замороженных российских активов и в то же время упростит кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу отказ от финансирования Киева в случае победы на выборах.

Как передает Report, об этом издание Politico сообщает со ссылкой на источники.

Представители стран ЕС голосуют по вопросу о продлении санкций против России раз в полгода. В октябре послы сообщества согласовали механизм выделения кредита Киеву на сумму 35 млрд евро (50 млрд долларов) под доходы от замороженных активов России. С целью облегчения бремени европейских стран США готовы присоединиться к финансированию Киева, но при условии перехода к продлению санкций против РФ раз в три года.

Подобная идея встретила сопротивление венгерского лидера, который выступает против изменения европейского подхода в отношении заблокированных активов ЦБ РФ до объявления итогов выборов в США. "Мы оказываем давление, но Орбан пока не сдается", - сообщил газете неназванный европейский дипломат.

По утверждению Politico, решение Орбана может быть мотивировано желанием оказать поддержку кандидату от республиканцев Дональду Трампу, которого, по версии издания, он считает своим союзником. Ранее экс-глава Белого дома заявлял о намерении прекратить безвозмездную помощь Киеву, если ему удастся переизбраться на высший государственный пост.

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