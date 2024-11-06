Politico опубликовало "список мести" победившего Трампа

У республиканца Дональда Трампа составлен список людей, которым он обещал отомстить в случае своей победы на выборах президента США.

У республиканца Дональда Трампа составлен список людей, которым он обещал отомстить в случае своей победы на выборах президента США.

Как передает Report, публикацию с именами людей представило издание Politico.

Согласно информации, список составлен на основе высказываний и обещаний самого Трампа и включает действующего президента США Джо Байдена, его сына Хантера, Камалу Харрис, экс-президента США Барака Обаму, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и др.

По мнению редакции, Байден находится в списке из-за слов Трампа о необходимости "арестовать его за государственную измену", а Харрис – из-за заявления Трампа о том, что ее неспособность контролировать миграцию настолько серьезная, что ее следовало бы привлечь к ответственности.

Кроме того, последним пунктом издание включило в "список мести" себя. Трамп неоднократно призывал к суровым мерам наказания журналистов Politico, считает редакция.

Ранее сообщалось о том, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп получил поддержку 277 голосов выборщиков из необходимых 270, что говорит о его победе на выборах, прошедших 5 ноября.