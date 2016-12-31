Politico: Обама переложит на Трампа решение о помиловании Сноудена

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Министерство юстиции США подтвердило факт того, что бывший специалист по анализу разведывательной информации Пентагона, осужденный за разглашение секретных данных, Брэдли Мэннинг, впоследствии сменивший пол и ставший Челси Мэнниг, подавала прошение главе государства Бараку Обаме о помиловании. Как передает Report об этом сообщает Politico.

Также в списке тех, кто просил помилование, значится бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден, которому в США были заочно предъявлены обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности. По данным американских спецслужб, Сноудену было предоставлено временное убежище в России.

Вместе с тем, представитель Белого дома отказался комментировать перспективы этого прошения. Известно только, что прошение могло поступить сразу Обаме на рассмотрение, однако он отдал документ в американский минюст. По словам профессора права Университета Сент-Томас в Миннеаполисе Марка Ослера, это свидетельствует о том, что Обама не будет решать эти скандальные вопросы, а передаст их избранному президенту страны Дональду Трампу.

"Я думаю, что в ближайшие недели станет известно еще несколько имен из списка просящих о помиловании. Но администрация Обамы не будет решать эти громкие дела", — считает специалист.

По его словам, Обама намерен избежать политической бури, которая возникла в 2001 году после того, как уходящий со своего поста президент США Билл Клинтон помиловал беглого финансиста Марка Рича.

Ранее сообщалось о том, что Сноуден отверг обвинения американской стороны в контактах с российскими спецслужбами.